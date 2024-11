Veja primeira imagem e confira elenco do live-action de 'Como treinar o seu dragão'

Os fãs de "Como Treinar o Seu Dragão" já podem sentir um gostinho do que vem por aí no quarto filme da franquia. O live-action ganhou a primeira foto oficial do personagem Soluço, interpretado por Mason Thames, de "O Telefone Preto".

Também compõem o elenco do longa os atores Gerard Butler como Stoico, pai de Soluço e dublador das animações; Nico Parker, de "The Last Of Us"; e Nick Frost, de "Chumbo Grosso".

O live-action começou as filmagens em maio de 2023, três meses depois do seu anúncio e um mês antes da greve de trabalhadores de Hollywood. Agora, o lançamento será atrasado em três meses e está previsto para 13 de junho de 2025.

Os outros três filmes da franquia são animações e foram lançados entre 2010 e 2019. A trilogia já arrecadou mais de US$ 1,6 bilhão. A história é baseada nos livros infantis escritos por Cressida Cowell e narra a jornada do jovem Soluço.

WORLD-EXCLUSIVE 🐉



The live-action How To Train Your Dragon movie is “so dialled-up in terms of stakes”, director Dean DeBlois tells Empire.



READ MORE: https://t.co/Y6ZLGnZKmf pic.twitter.com/yilpLPBERO — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

Ele é viking e não sabe como lutar contra dragões, ao contrário dos seus conterrâneos. Tudo muda quando ele ajuda Banguela, um dragão, e a partir daí, eles tentam provar como as duas espécies podem viver em harmonia.