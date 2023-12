Veja fotos da mansão do ex-jogador Cafu, leiloada por R$ 25 milhões para quitar dívida

Localizado em Alphaville, em Barueri (SP), a mansão do ex-jogador Cafu foi leiloada, nesta segunda-feira (4). Campeão mundial em 1994 e 2002, o ex-capitão da seleção brasileira tinha dívida estimada em R$ 9,5 milhões.

As informações são do Uol. A residência do comentarista foi arrematada pela CAS Paticipações e Administração de Bens Próprios, por R$ 25 milhões.

O leiloeiro Denys Pyerre de Oliveira disse que a oferta é valiosa e pediu que o juiz Bruno Paes Straforini a acate. Cafu tem 45 dias para deixar o local após expedição da carta de arrematação.

Ainda conforme Pyerre de Oliveira, o comprador irá fazer um sinal de R$ 6,25 milhões e dividirá o saldo remanescente em 15 parcelas mensais.

A mansão de luxo do ex-jogador foi avaliada em R$ 40 milhões e possui seis suítes, piscina, quadra de futebol society, sala de cinema, salão de jogos e sauna, em um terreno de 2.581 metros quadrados.

