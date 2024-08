Veja detalhes do show de Adele em Munique, na Alemanha, para 80 mil pessoas

A cantora Adele abriu nesta sexta-feira (2) a temporada de show em Munique, na Alemanha. Até o dia 31 de agosto, a britânica fará dez apresentações em uma arena que foi construída especialmente para o evento. As informações são da revista Rolling Stone.

Com capacidade para 80 mil pessoas, o espaço teve um investimento de 40 milhões de euros, cerca de R$ 250 milhões. O palco possui quatro mil metros quadrados e uma tela de LED de 220 metros de comprimento, que deve entrar para o Livro dos Recordes do Guinness como a maior tela ao ar livre já registrada.

O evento ainda conta com o Adele World, uma área gastronômica de 70 mil metros quadrados com 13 mil lugares. Um dos destaques é um pub inglês inspirado no local onde Adele assinou seu primeiro contrato com a gravadora XL Recordings.

Em sua estreia, Adele cantou "Chasing Pavements" pela primeira vez em sete anos. Já a faixa "Love In The Dark" contou com acompanhamento de uma orquestra.

Veja vídeos: