Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 17:35, após 'Jogos Olímpicos Paris 2024'. Nesse capítulo, Rafael confessa para Cristina que ainda ama Serena.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Rafael confessa para Cristina que ainda ama Serena. Vitório, Hélio e Osvaldo, ajudados por Olívia, dão uma lição em Raul. Dalila pede demissão da loja de flores. Cristina pergunta a Débora se não deveria ter ficado com um homem mais pobre do que Rafael, mas que a amasse. Débora convence Cristina de que ela está fazendo a coisa certa. Julian olha nos olhos de Alexandra e pergunta quem está lá. Alexandra desmaia. Crispim joga Jorge no chiqueiro, mas ele o puxa para dentro também. Dalila fala para Roberval que acha que Raul está roubando a loja de Rafael, mas não sabe se deve contar.

Olívia garante a Vitório que Raul não conseguirá roubar o restaurante quando o juiz souber que namorou Dalila. Raul fala para seu advogado que quer acusar Olívia de armar um escândalo contra ele. Crispim permite que Jorge namore Mirna, contanto que seja sob sua supervisão. Adelaide pergunta a Agnes se ela gosta de Ciro. Agnes afirma que tem seus motivos para não querer se envolver com homem algum. Rafael vê a imagem de Luna no ateliê. A imagem se transforma em Serena, deixando Rafael emocionado. Serena vê a imagem de Rafael num espelho e sofre.

Felipe sugere a Rafael que procure Serena. Rafael explica a Felipe que precisa se casar com Cristina, pois ela está esperando um filho seu. Dalila exige que Terezinha jamais volte a mencionar que o filho que está esperando é de Raul. Olívia demite Terezinha do restaurante. Eduardo permite que Julian continue o tratamento de Alexandra. Vera fala para Eduardo que não suporta mais ficar longe dele. Agnes descobre que Ciro irá sobreviver e promete que cuidará dele. Adelaide fala para Cristina que Rafael jamais a amará. Kátia pede a Felipe para andar com ela de braço dado.

Ofélia e Generosa vêem. Cristina fala para Adelaide que vai ensinar Rafael a amá-la. Dalila fala para Raul que contará a Rafael que ele está roubando a loja de rosas se não ajudá-la com as despesas do bebê. Olívia pede que Abílio leve seu processo de separação adiante. Vitório pede Olívia em casamento. Serena faz outra sessão com Julian e se lembra do segredo que Luna dividia com Agnes.

