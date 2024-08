Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Norberto avisa a Rachid que Dona Patroa está brava por ele ter demorado tanto tempo para retornar. Morena questiona Pitoco sobre a demora do rapaz em se declarar para Teca. Tião tenta convencer os amigos acampados a aceitar a proposta de Sandra. Dona Patroa e Rachid se acertam e ficam juntos. Tião comunica a Sandra que conseguiu reunir algumas pessoas para ajudá-la na roça.

Egídio avisa a Sandra que não quer João Pedro envolvido com suas terras. Zinha divide com João Pedro sua preocupação com a reação de Egídio. Eliana aconselha Sandra a não confrontar Egídio. Mariana pergunta a José Inocêncio se ele a aceitaria de volta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.