Previsão do signo de Áries para hoje, 2 de agosto

Vênus e Urano se encontram num aspecto tenso e tudo aponta para mudanças. Vênus não vai conseguir se acomodar, Urano vai exigir inovação, ou seja, algo não pode continuar. Ainda que pareça difícil agir, será preciso tentar. E o desafio proposto para você hoje e no final de semana é arriscar uma atitude nova. O cenário não está definido ainda, mas é essa sensação de insegurança que vai trazer tranquilidade. As relações que não estão firmes vão balançar ou até mesmo romper. Depois você vai sentir um alívio, pode acreditar. Vênus também simboliza as finanças e nessa área você precisa sair da inércia e buscar novas experiências. Evite gastos excessivos, você pode se arrepender depois.

Signo de Áries hoje

Você está deixando sua cabeça dominar seu coração? Sinto que você está desconectado(a) dos seus sentimentos. Muito cuidado com a falta de tato, impaciência a rispidez. Talvez você queira fazer tudo com pressa, pode lhe faltar sensibilidade. Expresse suas necessidades e desejos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.