Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Nanda não acredita que Jéssica tenha armado para Electra ser presa novamente. Norma pega dinheiro com Jéssica. Ramón avisa a Brenda que iniciará seu tratamento. Maya fica mexida com o toque de Tom. Paulina revela a Wilson tudo o que fez para ficar com Tom. Vênus decide pensar na proposta de Gina.

Júpiter pede a ajuda de Marieta para conseguir o material para o feitiço. Léo conhece Nanda e fica intrigado. Mila se preocupa ao saber que Furtado está mal. Chicão ajuda Andrômeda no bar. Vênus descobre que Furtado passou mal depois de ingerir a comida do restaurante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.