Chinesas viralizam com saltos ornamentais nas Olimpíadas 2024

As chinesas Quan Hongchan e Chen Yuxi impressionaram as redes sociais pelo salto sincronizado, que garantiu a medalha de ouro para a dupla, realizado na última quarta-feira (31). A dupla chamou a atenção na internet porque pareciam que as jovens, de 17 e 18 anos, eram apenas uma atleta.

“Juro que vi uma pessoa só caindo. Que isso, estão de parabéns! O verdadeiro significado de perfeito!”, escreveu uma internauta.

Veja também Jogada Atleta do nado sincronizado critica comentário na cobertura da Cazé TV: 'Absurdo' Jogada Rayan Dutra bate marca brasileira no Trampolim, mas não alcança finais nas Olimpíadas de Paris 2024

Hongchan e Yuxi saltaram de uma plataforma de 10 metros na categoria feminina. O salto foi tão sincronizado que, em parte do vídeo, os corpos delas se alinharam perfeitamente até atingirem a água.

A apresentação conquistou 359,10 pontos. De acordo com o HugoGloss, elas conquistaram a terceira vitória da China, nestes jogos olímpicos, nesta modalidade.

Confira vídeo do salto