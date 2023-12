TV Globo divulga trailer da novela Renascer; veja vídeo

A TV Globo divulgou o primeiro trailer da novela "Renascer", remake da versão de 1993. A produção de Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor de "Pantanal", foca na história de José Inocêncio e do filho dele, João Pedro.

As primeiras cenas da novela foram divulgadas em outubro, em meio a um evento de lançamento das novidades da programação da TV Globo em 2024.

As gravações da novela também começaram em outubro, em Ilhéus, na Bahia, com a primeira fase de duas previstas já pronta para estrear no dia 22 de janeiro de 2024, no horário das 21h, na Globo.

Veja também

A nova versão traz nomes como Antonio Calloni, Vladimir Brichta, Juliana Paes, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Jackson Antunes, Adanilo, Matheus Nachtergaele, Fabio Lago, Maria Fernanda Cândido e Chico Diaz.