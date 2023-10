Tomorrowland é cancelado nesta sexta (13) devido a temporais em Itu

O festival de música eletrônica Tomorrowland Brasil teve a as apresentações desta sexta-feira (13) canceladas após o forte temporal que atingiu a cidade de Itu, no Interior de São Paulo. A decisão foi comunicada pelo próprio evento no início desta sexta.

Nas redes sociais, vídeos dos fortes temporais e alagamentos que castigaram o local ainda na quinta-feira (12) já circulavam, quando participantes dos shows falaram sobre as dificuldades para deixar o festival.

"Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro", afirmou a organização em posicionamento oficial.

Na mesma nota, o evento ainda pontuou que informações sobre reembolso ainda serão esclarecidas, ressaltando que o festival volta à ativa no sábado (14).

"Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve", finaliza o comunicado.

Atrações internacionais

Nesta sexta, a programação contava com as apresentações importantes do cenário de música eletrônica, com o brasileiro Vintage Culture, o sueco Sebastian Ingrosso, os irmãos belgas Dimitri Vegas e Like Mike e o estadunidense Steve Aoki.

Já no sábado (14), o esperado é que o DJ Alok esteja presente no retorno dos shows, finalizando o evento.