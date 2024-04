Tom Holland revela empolgação com novo Homem-Aranha: 'Devo a minha carreira a ele'

Ainda sem novo diretor e nem trama oficial revelados, "Homem-Aranha 4" permanece como um projeto esperado pelos fãs a ser desenvolvido pela Marvel e pela Sony. Recentemente, Tom Holland, de 27 anos, chegou a dizer que está participando do desenvolvimento do roteiro do filme. Mas, além disso, o astro da nova trilogia do personagem também fez uma declaração de amor pela saga.

Em entrevista ao Deadline, no Sands Film Festival, em St. Andrews (Escócia), na segunda-feira (22), Holland afirmou: "Eu sempre vou querer ser o Homem-Aranha. Eu devo minha vida e minha carreira ao Homem-Aranha. Então, a resposta simples é: eu sempre vou querer fazer mais".

Para o astro, o maior desafio para um novo filme é como a trama vai tratar a continuação de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021) sem fazer uso de temas já trabalhados em produções anteriores. “Temos os melhores do ramo trabalhando em qualquer que seja a história. Mas temos um legado a proteger. O terceiro filme foi tão especial em tantos aspectos que precisamos ter certeza de que faremos a coisa certa".

Em seguida, continuou: "Esta é a primeira vez neste processo que faço parte da criação tão cedo. É apenas um processo onde estou observando e aprendendo. É uma fase muito divertida para mim. Como eu disse, todo mundo quer que isso aconteça. Mas queremos ter certeza de que não estamos exagerando nas mesmas coisas", explicou o famoso, enfatizando o receio de ser redundante numa nova produção.

Por ora, o filme segue sem novas informações. Nesse tempo, o ator pode ser visto como o herói na trilogia "De Volta ao Lar" (2017), "Longe de Casa" (2019) e "Sem Volta Para Casa" (2021), além dos dois últimos filmes da franquia "Vingadores": "Guerra infinita" (2018) e "Ultimato" (2019).