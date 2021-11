'Toalha embrulhada': influenciadora digital exibe bolsa luxuosa de R$ 24 mil e vira meme

A influenciadora digital Maria Luiza Borges Santiago virou meme nas redes sociais ao publicar um vídeo de uma bolsa luxuosa de uma grife italiana avaliada em R$ 24 mil.

O post rendeu vários comentários, e alguns internautas compararam a peça com uma "toalha embrulhada". As informações são do Uol.

De acordo com a jovem, ela conseguiu o item, de Londres, na Inglaterra, com a ajuda de uma personal shopper — profissional contratada para fazer compras customizadas para os clientes.

No Twitter, os usuários relacionaram a peça a uma toalha embrulhada, a um cobertor e a uma trouxa de roupas usada pelo personagem Chaves, do seriado infantil homônimo.

A "Pouch in Grass" da cor verde é uma clutch que custa US$ 1,9 mil, quase R$ 10 mil, em conversão direta, no site oficial da Bottega Venetta.

No Brasil, ela pode ser adquirida por R$ 24 mil pela Farfetch, que foca no mercado de luxo mundial. A peça pode ser encontrada nas cores verde, azul-marinho e rosa.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn