TikTok Awards 2022 premia melhores criadores de vídeos do ano; veja ganhadores

A segunda edição do TikTok Awards premiou os melhores criadores de conteúdo de 2022, em festa na noite de segunda-feira (12), em São Paulo. Sabrina Sato, Pedro Sampaio e o influenciador Raphael Vicente apresentaram premiação.

O evento ainda reuniu shows dos músicos Gilberto Gil, João Gomes, Dilsinho e a banda britânica Gorillaz, entre outras atrações.

No total, o TikTok Awards premiou 13 categorias como "Video do Ano" e "Um Hit É Um Hit", dado para a música que mais bombou na plataforma durante todo o ano.

Veja vencedores do prêmio TikTok 2022

"Arrume-se comigo":

Lele Burnier



"#AprendanoTikTok":

Francisco Rabelo



"Entretê de Milhões":

Açucena Guirra



"Credo, que delícia":

Pablo Figueiredo



"Zerou o Game":

João Felipe Leoncio



"Isso aqui é a Elite":

Gabriela Gagliassi



"Surra de Beleza":

Lore Souza



"Quem sabe faz na LIVE":

Sweet Mila



"Um Hit é Um Hit":

Pedro Sampaio e MC Pedrinho



"Artista TikToker":

Anitta



"Não nasci, estreei":

Ana Castela



"Vídeo do Ano":

Vanessa Lopes



"Entregou tudo na For You":

Ramon Vitor