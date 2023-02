Tiffany e Nike lançam coleção em collab e geram repercussão na web: 'tênis feio'

A Nike revelou, nesta terça-feira (31), mais uma esperada coleção, dessa vez em parceria com a famosa marca de joias Tiffany & Co. A collab inclui um tênis e acessórios, como um apito e uma calçadeira, produzidos em prata esterlina.

A foto de anúncio do tênis viralizou nas redes sociais. No Twitter, internautas criticaram o lançamento, alegando que expectativas foram criadas por conta da grandiosidade das marcas, mas estavam frustrados. "Que tênis feio, esperava muito mais por ser Tiffany e Nike", disse um usuário.

Intitulado oficialmente como "Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837", o tênis será lançado em 7 de março pelo valor de US $ 400 (cerca de R$ 2050). Ainda não há previsão de venda da coleção no Brasil.

Detalhes do tênis

A peça, feita de camurça preta, possui o logo da Nike em azul Tiffany e uma placa de prata esterlina acima de cada salto na parte traseira. O item é uma homenagem à clássica coleção "Return to Tiffany" da joalheria.

Em comunicado à imprensa, a gigante dos esportes afirmou que os tênis terão número limitado de vendas. Eles estarão disponíveis para compra em duas lojas da Tiffany na cidade de Nova York, no aplicativo Nike Snkrs e em lojas parceiras selecionadas da Nike na América do Norte.

Veja repercussão