Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, anuncia que tem a sexualidade 'fluída e livre'

O cantor Tico Santa Cruz, de 43 anos, utilizou o Instagram para revelar que tem a sexualidade fluída, definição sem rótulos, significando que ele não é nem heterossexual ou bissexual, mas transita entre as duas identidades, por exemplo.

Leia também Zoeira Elliot Page posta primeira foto sem camisa após transição de gênero

"Minha sexualidade é fluida e livre. O amor não tem preconceitos, o fascismo sim!", anunciou o vocalista da banda Detonautas nessa segunda-feira (24).

Apoio

Tico recebeu o apoio de diversas pessoas, incluindo amigos e fãs. Muitos comemoraram a coragem dele de tornar pública a fluidez sexual.

Legenda: Cantor compartilhou a informação no Instagram e recebeu tanto apoio como críticas, que foram rebatidas por ele Foto: Reprodução/Instagram

Críticas

Na publicação, algumas pessoas atacaram o músico e chegaram a fazer confusão entre fluidez sexual e gênero fluido, que é quando a pessoa não se identifica completamente nem com o gênero masculino e nem com o feminino (ou se identifica com ambos), ficando entre eles ou mudando de tempos em tempos.

Alguns internautas chegaram a espalhar uma suposta entrevista de Santa Cruz a Danilo Gentili na qual ele teria dado a declaração. Porém, trata-se de uma informação falsa, segundo o cantor.

"A comunidade LGBT quer saber se o Tico declarou ser travesti ao Danilo Gentili por oportunismo apenas ou ele é homossexual", disse um internauta. "A questão não envolve o Bolsonaro... ser gay não é defeito, mas usar isso para se promover sim."

O cantor rebateu a declaração: "Você está divulgando fake news e ainda usando a foto de um personagem político importante! Coloca tua fuça aí e mente a vontade."