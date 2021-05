Elliot Page posta primeira foto sem camisa após transição de gênero

O ator Elliot Page, de 34 anos, publicou uma foto em que aparece sem camisa pela primeira vez após a transição de gênero. A imagem foi divulgada em uma rede social e rendeu centenas de comentários à nova fase pessoal do artista.

"Primeiro calção de banho do bebê trans", escreveu na legenda da foto, seguida pelas hashtags "alegria trans" e "trans é lindo".

Elliot anunciou ser transgênero em dezembro de 2020 e pediu que todos o tratassem com pronomes masculinos.

"Olá, amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot", escreveu. "Eu me sinto com sorte por estar escrevendo isso. Estar aqui. Por ter chegado a esse ponto da minha vida".

Amparo

No mesmo post, o ator disse estar grato pelo apoio de todos e agradeceu à comunidade trans por ser um símbolo de "coragem, generosidade e trabalho incessante" por um mundo inclusivo.

A esposa do ator, Emma Portner, também chegou a declarar que está orgulhosa do companheiro. "Tenho muito orgulho do Elliot Page. Pessoas trans, queer e não binárias são um presente para este mundo".

Page faz sucesso na série "The Umbrella Academy" (Netflix). Ele também é conhecido por papéis em filmes como "X-Men", "A Origem" e "Hard Candy". Antes da transição, Page já era ativista dos direitos LGBTQ+.