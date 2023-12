Tia de PC Siqueira comenta morte de youtuber: 'Vai deixar muitas saudades'

A tia do youtuber PC Siqueira, que morreu na noite de quarta-feira (27), contou que o falecimento do sobrinho deixou toda a família abalada. "Ele vai deixar muitas saudades, foi um garoto muito amado pela família", explicou Tia Lau, como pediu para ser identificada, ao portal Metrópoles.

Ela esteve no prédio onde o corpo de PC Siqueira foi encontrado, na Zona Sul da capital paulista, e deixou o local por volta das 23h30. Lau saiu do prédio com os dois cachorros que pertenciam a PC, seis horas após a Polícia Militar ser acionada para a ocorrência.

"Ele era maravilhoso, tranquilo, carinhoso, mas com esse quadro depressivo... Tinha até saído um pouco sobre isso na mídia. Isso estava deixando ele triste", contou ela, reforçando não ter informações sobre as últimas horas de vida do sobrinho.

Pertences recolhidos

Tia Lau esteve presente no apartamento junto da ex-namorada de PC Siqueira, assim como um primo e um amigo do youtuber. Os quatro deixaram a propriedade com pertences recolhidos no local.

O caso continua sendo investigado pelo 11º Distrito Policial, em São Paulo. A ex-namorada de PC prestou depoimento, já que estava presente no apartamento momentos antes da morte.

Em março deste ano, o youtuber foi encontrado desacordado no apartamento e foi socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu pelo apoio dos fãs e afirmou que estava se recuperando.