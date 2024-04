The Office vai voltar? Rainn Wilson posta vídeo com elenco do seriado: 'Open for business'

O ator Rainn Wilson, que deu vida ao Dwight Schrute na série "The Office", participou do teaser de uma campanha da AT&T Business que reuniu o elenco do The Office. No vídeo, Wilson aparece chamando os antigos colegas de elenco para um novo projeto.

Ao final do teaser da propaganda, surge o anúncio "Open for business: 18.04.2024", que significa "Aberto para negócios: 18 de abril de 2024".

"Eu tenho uma ideia de negócio, e pode mudar o mundo. Mas a questão é essa: eu não posso fazer isso sozinho. Então, vocês estão dentro?", perguntou Wilson, no teaser. Alguns atores que participaram de The Office aparecem confirmando, como Jenna Fischer (Pam Beesly) e Craig Robinson (Darryl Philbin).

Já os ex-colegas de elenco Brian Baumgartner (Kevin Malone) e Kate Flannery (Meredith Palmer) têm menos certeza, e refletem sobre a decisão.

Além do vídeo, Wilson e AT&T usaram o LinkedIn para anunciar a nova empresa do ator – Dream With Rainn.

O teaser anuncia o lançamento de uma campanha mais completa para o dia 18 de abril.