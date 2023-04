Ator de Dwight, de 'The Office', conta ter revelado identidade ao fã após horas de voo

Rainn Wilson, ator que interpretou Dwight em 'The Office', gravou um novo relato para atualizar seguidores após vídeo ao lado de fã viralizar nas redes sociais. Na última terça-feira (11), o artista publicou uma gravação em que um jovem sentado ao lado dele, assistindo a série de comédia, não o reconhece durante voo.

"Quando a pessoa sentada ao seu lado não faz ideia de quem você é", escreveu ele na legenda do vídeo. No entanto, em atualização, disse que acabou revelando a identidade para ele após horas de viagem.

Rainn Wilson Ator "Todo mundo fica me perguntando: 'o rapaz chegou a te reconhecer?'. E sim. Depois de cinco horas assistindo 'The Office', eu finalmente cutuquei ele e disse: 'parece que você gosta dessa série'. E eu lentamente fui tirando a minha máscara que eu estava usando".

Ele comentou que o fã afirmou gostar bastante. Apesar de dizer que o começo é lento, jovem afirmou que se apegou aos personagens com o passar dos episódios.

Enquanto conversavam, Wilson baixou completamente a máscara. "E então ele me reconheceu e sua cabeça explodiu. E nós rimos muito disso depois. Então, final feliz", finalizou.

Reação dos internautas

No Twitter, os usuários brincaram com a situação: "O Rainn tinha que tirar a máscara e lançar um QUESTION", enquanto outro desabafou: "Tô passando mal de rir com esse stories do Rainn Wilson. Será que ele se revelou depois?".

Já uma internauta, declarou: "Muito bom kkkk Mas dá um desconto né! O cara tá "disfarçado" como o outro vai reparar?! kkkkk".

Dentre os comentários, muitos desejaram saber o desfecho da história, enquanto outros perguntaram sobre como o fã deve ter se sentido ao ver o vídeo.