Fã de 'The Office' senta ao lado do ator de Dwight, não o reconhece e vídeo viraliza

Foi durante um voo que um fã da série "The Office" sentou ao lado de Rainn Wilson, que interpreta Dwight no seriado. No entanto, apesar de estarem sentados em poltronas vizinhas, o passageiro não reconheceu o ator. Nas redes sociais, Wilson filmou e compartilhou a cena, e o vídeo viralizou nessa terça-feira (11).

"Quando a pessoa sentada ao seu lado não faz ideia de quem você é", escreveu ele na legenda do vídeo. Na gravação, Wilson se filma e depois logo mostra a televisão com uma cena de "The Office".

Reação dos internautas

No Twitter, os usuários brincaram com a situação: "O Rainn tinha que tirar a máscara e lançar um QUESTION", enquanto outro desabafou: "Tô passando mal de rir com esse stories do Rainn Wilson. Será que ele se revelou depois?".

Já uma internauta, declarou: "Muito bom kkkk Mas dá um desconto né! O cara tá "disfarçado" como o outro vai reparar?! kkkkk".

Dentre os comentários, muitos desejaram saber o desfecho da história, enquanto outros perguntaram sobre como o fã deve ter se sentido ao ver o vídeo.