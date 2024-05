Previsão do signo de Aquário para hoje, 21 de maio

A Lua chegou no signo de Escorpião e logo em seguida fez uma quadratura com Plutão, aquele que representa a impermanência da vida e das coisas. E aquelas emoções que habitam lugares profundos da sua alma virão à tona, provocando uma turbulência no seu estado emocional. Mantenha a calma e avalie suas atitudes. Marte está apontando a direção ou o novo caminho. A Lua também vai se opor a Mercúrio e algumas questões podem ser reveladas. Algumas mensagens podem levar a mal-entendidos. Hoje pode ser um dia de discordância e ninguém vai chegar a um consenso.

Signo de Aquário hoje

Daqui a pouco as oportunidades vão se multiplicar na sua vida, mas antes disso, aproveite a forte presença de Plutão no seu signo em harmonia com o Sol em Gêmeos e tente se destacar em algo ou alguma atividade que você venha se dedicando.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.