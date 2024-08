Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, parabeniza o filho Romeu: 'Vamos nos amar muito'

O viúvo do ator e humorista Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas publicou uma homenagem ao filho Romeu pelo aniversário de cinco anos, neste sábado (3). Na publicação, o pai compartilhou uma foto do menino brincando na neve e se declarou para ele. "Fora daqui ainda vou te dizer muita coisa bonita nessa vida, vamos nos amar muito, por muito tempo", escreveu.

Veja também Zoeira Amanda Kimberlly desabafa após ataques por relação com Neymar Zoeira Silvio Santos segue no hospital para 'pronta recuperação' e não apresenta estado crítico, diz SBT

"Dia do meu Romeuzinho dengoso, que completa mais um ano hoje me enchendo de orgulho e alegria! Você nem tem rede social, vai custar a ver esse post, mas fora daqui ainda vou te dizer muita coisa bonita nessa vida, vamos nos amar muito, por muito tempo! Cada ano mais, aprendendo um com o outro, ensinando, e construindo nossa relação, dia após dia (prefiro até dizer minuto a minuto)! Conte comigo! Sempre", diz a publicação de Bretas.

Além disso, ele compartilhou a foto nos stories do Instagram e escreveu: "Queria que a alegria desse instante fosse na sua vida uma constante... E quando não for, tô aqui também, para ajudar a ficar tudo bem."

Uma hora após a publicação, a foto já contava com mais de 370 comentários. Entre eles, estava o da atriz Mônica Martelli. "Parabéns pra essa criança feliz e amada. Essa foto tá demais!!!!", escreveu ela. "Parabéns, coisa linda da tia. viva Romeu!", disse a Fiorella Mattheis. "Parabéns ao Romeo. Seja feliz, criança, com saúde e vida longa!", desejou uma seguidora.

Paulo Gustavo e Thales Bretas também são pais de Gael, que nasceu 10 dias após o irmão. Os pequenos nasceram nos Estados Unidos por meio de barriga de aluguel. O ator e humorista morreu em 2021, aos 42 anos, devido a complicações da Covid-19.