Thaís Braz deve ser a eliminada nesta terça-feira (13) no 11º paredão do BBB 21, segundo mostra parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O resultado, que ainda não está consolidado, mostra que pelo menos 66,2% dos leitores que passaram pela pesquisa torcem pela saída da dentista.

Indicada pelo líder da semana Caio Afiune, a sister teve o nome comentado também nas redes sociais no último fim de semana, quando se desentendeu com Juliette consecutivamente. Ao lado de Viih Tube, as duas questionaram as atitudes da paraibana no jogo.

Legenda: Thaís aparece com 66,2% das intenções de voto

Enquanto isso, Arthur e Fiuk, o mais votado pela casa e o indicado após perder prova do líder, seguem com porcentagem menor na enquete. O instrutor de crossfit já recebeu 29,3% dos votos, se tornando o segundo mais votado.

Já Fiuk, que chegou a trocar beijos com Thaís no reality show, aparece dessa vez com apenas 4,5% das intenções de voto dos leitores. Ao todo, mais de 45 mil votos já foram deixados na enquete desta semana.

Formação de paredão

O mais recente paredão do Big Brother Brasil 21, formado no domingo (11), contou com o indicado do Líder, os dois indicados pela casa e Fiuk, que perdeu a "final do mal" da prova pela liderança para Camilla de Lucas, na Prova do Líder, na quinta-feira (7).

A dinâmica teve início com a imunização do Anjo, João Luiz, que deu o colar para Camilla de Lucas. Logo após, o Líder, Caio, apontou Thaís para a berlinda.

Legenda: A sister conversou com os demais participantes após a indicação Foto: reprodução/Gshow

Em seguida, os brothers e as sisters podiam escolher qualquer participante, exceto o Líder, Caio, e Camilla de Lucas, que ganhou o colar do Anjo. Arthur e Pocah foram os mais mencionados no confessionário.

Na sequência, os emparedados, menos Thaís, que foi direto para a noite de eliminação porque foi indicação do Líder, Caio, jogaram a Prova Bate e Volta, que exigiu sorte dos participantes.