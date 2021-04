Enquete BBB 21: Arthur, Fiuk ou Thaís? Vote em quem você quer fora da casa

Arthur, Fiuk e Thaís integram o 11º Paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado ao vivo neste domingo (11). A berlinda contou com o indicado do Líder, os dois indicados pela casa e Fiuk, que perdeu a "final do mal" para Camilla de Lucas, na Prova do Líder, na quinta-feira (7).

A formação do Paredão teve início com a imunização do Anjo, João Luiz, que deu o colar para Camilla de Lucas. Logo após, o Líder, Caio, apontou Thaís para a berlinda.

Em seguida, a casa votou. Os brothers e as sisters podiam escolher qualquer participante, exceto o Líder, Caio, e Camilla de Lucas, que ganhou o colar do Anjo. Arthur e Pocah foram os mais mencionados no confessionário.

Na sequência, os emparedados, menos Thaís, que foi direto para a noite de eliminação porque foi indicação do Líder, Caio, jogaram a Prova Bate e Volta, que exigiu sorte dos participantes.

Prova Bate e Volta

A Prova foi dividida em quatro fases. Arthur, Fiuk e Pocah sortearam a ordem do jogo. O instrutor de crossfit foi o primeiro, a cantora foi a segunda, e o ator o terceiro.

Quem tirasse a logo branca da marca patrocinadora do programa voltava ao local onde estava. Quem tirasse a frase pularia para a próxima fase. O sortudo da vez foi Pocah.

Quem votou em quem?

Fiuk - Arthur

Camilla de Lucas - Pocah

Viih Tube - Arthur

Pocah - Gil

Juliette - Arthur

Arthur - Gil

Gil - Pocah

João Luiz - Pocah

Thaís - Arthur