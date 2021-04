Sarah do BBB 21 faz harmonização facial entre outros procedimentos estéticos

Sarah Andrade, participante do BBB 21, resolveu mudar as feições por meio de procedimentos estéticos. A consultora de marketing digital passou nas mãos do médico Igor, Alves em uma clínica de Belo Horizonte (MG). A harmonização facial contou com preenchimento labial e facial.

Ela aplicou botox pela primeira vez, na testa e em algumas linhas de expressão. O profissional elogiou a mandíbula de Sarah e a boca.. “Ela tem medo, morre de medo. Porque nunca fez nada, nem Botox”, contou ele, num vídeo, pouco antes de começar a mexer no rosto da sister.

A brasiliense fez ainda tratamento para olheiras. No final do vídeo, ela aparece ainda muito inchada, o que deve permanecer por 15 dias.

O que é harmonização facial?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a harmonização facial é um conjunto de procedimentos cujo objetivo é melhorar o equilíbrio estético da face. Especialistas explicam que, longe de buscar uma padronização, o tratamento tende a valorizar as características de cada um para que o resultado seja natural.

A toxina botulínica, o popular Botox, e o preenchimento são as técnicas mais utilizadas nos processos de harmonização. Inclusive, são os procedimentos estéticos não cirúrgicos mais procurados no país, segundo ranking da SBCP.

A toxina botulínica consiste em suavizar rugas e sinais de expressão por meio da paralisia controlada da musculatura. Já o preenchimento proporciona volume em determinadas áreas do rosto, preferencialmente por meio da aplicação de ácido hialurônico. Pode ser utilizado, tanto para corrigir flacidez e perda de sustentação, que são processos naturais com o passar dos anos, como para melhorar traços da face.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dênis Calazans, a rápida recuperação é uma das razões para que as harmonizações faciais estejam tão em alta.

Sarah foi oitava eliminada do BBB 21

Sarah Andrade foi eliminada do BBB 21 com 76,76% dos votos na noite do dia 30 de março. A sister estava no paredão com Rodolffo e Juliette, que tiveram 22% e 1,24%, respectivamente, e se salvaram da berlinda. Enquete do Diário do Nordeste apontou a eliminação da brasiliense.

A consultora de Marketing Digital era uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão no início do reality show. No entanto, algumas alianças, desavenças e falas polêmicas sobre Covid-19 e política fizeram Sarah sair das graças do público.