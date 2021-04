Festa no BBB 21 tem implicância de Viih Tube com Juliette e choro de Pocah; confira resumo

A festa da noite de sexta (9) no BBB 21 teve choro, provocação entre brothers e possíveis estratégias para a formação de paredão do domingo (11). O destaque na Internet ficou para a interação entre Gilberto e Arthur, além dos comentários de Viih Tube sobre Juliette.

No entanto, antes dos acontecimentos, a animação começou ao som da cantora Iza, convidada responsável pelo show da noite. A voz de 'Ginga' desfilou com look especial no palco do reality show e cantou sucessos como 'Dona de Mim'.

"Esse é o meu primeiro show com plateia desde o ano passado. Tô aqui me segurando de emoção. Eu tô aqui muito emocionada por estar fazendo parte dessa edição, por estar cantando pra tanta gente maravilhosa", comentou a artista.

Animados com a apresentação, Gilberto e Arthur demonstraram carinho mútuo. A proximidade chegou a ser um dos assuntos mais comentados das redes sociais, com internautas se questionando sobre a química entre o pernambucano e o capixaba.

Legenda: Gilberto e Arthur parecem estar formando nova aliança na competição Foto: reprodução/Globoplay

Os dois chegaram a brincar entre si. "Você está de olho num backing vocal, né? É um backing vocal sim!", comentou o instrutor de crossfit aos risos. Em resposta, Gil aproveitou. "Não vou falar quem era para não comprometer ninguém", brincou de volta.

Viih Tube implica com Juliette

Que a amizade de Viih Tube e Juliette não é lá das mais relevantes, o público do Big Brother Brasil já sabe. No entanto, a youtuber parece estar cada vez mais disposta a demonstrar a indisposição com a advogada.

Durante a noite, Viih Tube chegou a cantar a música 'Talarica' para Juliette, que não gostou nada da atitude. A música faz referência a uma mulher que tenta roubar o namorado da amiga.

Legenda: Visivelmente incomodada, Juliette chegou a comentar sobre atitudes de brothers da casa do BBB 21 Foto: reprodução/Gshow

"Será que ela achou que eu tava cantando 'Talarica' para você e para o Fiuk?", questionou a jovem à Thaís. "Aí a carapuça serviu", respondeu a dentista.

Em determinado momento, Juliette chegou a comentar com João e Camilla sobre perceber atitudes equivocadas na casa do BBB, comentário que pode estar relacionado à Vitória. "Não posso falar uma coisa que ainda não tenho certeza. Resumindo... eu estou vendo pessoas tendo atitudes chatas, mas eu não tenho certeza", apontou.

Pocah chora

Enquanto isso, Pocah parece estar se sentindo cada vez mais sozinha no reality show. Aos prantos, a artista chegou a comentar a situação com Caio, o líder da semana.

Legenda: Além de Caio, Juliette também conversou com a cantora Foto: reprodução/Gshow

"Parece que eu não estou cabendo aqui, que não consigo ser eu. Eu tô com saudade de mim. Aqui eu estou conhecendo a galera, mas não é a mesma coisa que lá fora", se explicou.

Caio, que consolou a sister, pediu por uma mudança de atitude. "Vamos tentar, quem sabe a gente consegue. Vamos rir de coisas diferentes, entrar na piscina. Como que você vai virar as costas para as meninas, não é isso", comentou.