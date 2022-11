'Terrifier 2', filme que fez público passar mal, ganha data de estreia no Brasil; confira

Depois de gerar grande repercussão nas redes sociais, o filme “Terrifier 2” finalmente ganhou uma data de estreia nos cinemas nacionais: 29 de dezembro. A informação foi divulgada pela Imagem Filmes e pela A2 Filmes em comunicado à imprensa.

O longa estreou mundialmente em 29 de agosto, quando foi exibido no festival de cinema FrightFest, em Londres. Nas salas de cinema estadunidenses, o lançamento ocorreu meses mais tarde, em 6 de outubro.

CENAS POLÊMICAS

“Terrifier 2” ganhou notoriedade na internet após várias pessoas narrarem desmaios e vômitos ao assistirem às cenas sangrentas. Em uma delas, que viralizou no Twitter, é possível acompanhar a figura assustadora utilizando uma tesoura para cortar o couro cabeludo de uma adolescente, atingindo as costas e outras partes da personagem em seguida.

Lançado em 2016, “Terrifier”, primeiro filme da saga, já apresentava momentos de extrema violência, chegando a exibir uma chocante cena de assassinato com um serrote.

RETORNO DE 'ART THE CLOWN'

Em “Terrifier 2”, o público acompanha o retorno do vilão ‘Art The Clown’ à Miles County. Após ser ressuscitado, o palhaço persegue e aterroriza seus novos alvos, uma adolescente e seu irmão mais novo, na noite de Halloween.

Dirigido por Damien Leone e com o orçamento de 250 mil dólares, o longa já arrecadou mais de 5 milhões de dólares, de acordo com informações do Omelete.

VEJA O TRAILER DE "TERRIFIER 2"