'Sylvie', de 'Emily em Paris', fala português, é fã de Ivete Sangalo e já esteve em Canoa Quebrada

Philippine Leroy-Beaulieu, a Sylvie de "Emily em Paris" da Netflix, surpreendeu fãs brasileiros ao falar em português durante um evento em Roma. Em entrevista ao Splash do Uol, a atriz revelou amar Ivete Sangalo, principalmente quando a cantora era vocalista da Banda Eva. A estrela também contou já ter viajado de carro até o litoral do Ceará.

"Fui de carro de São Paulo até Canoa Quebrada pela BR-101. Foi uma loucura. Uma viagem muito longa. Maravilhosa. Tenho tantas memórias lindas no Brasil. Não é só sobre caipirinha e dança. É sobre as pessoas", disse na última segunda-feira (16).

A artista ainda conta que a fluência no português vem da quantidade de vezes que morou no Brasil "Passei muito tempo no Brasil nos anos 1990. Primeiro fiquei três meses, depois seis meses, dois meses. Continuei indo e voltando", continuou.

Em relação ao gosto musical, Phillippine disse ser fã de Ivete Sangalo. "Dançava ouvindo suas músicas. Teria amado dançar com ela [Ivete]. Era o momento da Banda Eva. Eu era tão louca por eles", lembrou.

'100 days'

O próximo trabalho da estrela foi gravado no Brasil. Phillippine interpretará a mãe de Amyr Klink, no longa "100 days", que retratará a história o brasileiro em alto mar. A obra tem direção de Carlos Saldanha.

"Estou muito animado em poder contar ao mundo essa história incrível desse herói brasileiro. Estou muito feliz por ter esse elenco incrível, tanto brasileiro quanto internacional. Filipe Bragança, como Amyr, e Philippine, como a mãe de Amyr, trarão a profundidade e o coração perfeito a esta incrível história real", disse Carlos Saldanha em comunicado divulgado em junho.

Emily no Brasil?

Ao portal AdoroCinema, a intérprete dona da agência Grateau disse ainda que a personagem de Lily Collins não se daria bem no Brasil.

"Não sei se a Emily vai aguentar o Rio [de Janeiro]. Ela é muito certinha", disse.

A protagonista da série da Netflix também revelou ao Uol que já esteve no Rio de Janeiro, durante a infância. "Fomos à enorme estátua do Cristo Redentor. Voamos de parapente sobre o Rio e pousamos no meio de um jogo de futebol. Foi tão aleatório, mas adorei meu tempo no Brasil", disse.