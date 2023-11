Sylvester Stallone revela violência doméstica durante a infância

O ator Sylvester Stallone, 77 anos, revelou em documentário sobre a vida dele que sofreu agressão dos pais. Na produção "Sly", lançada pela Netflix nesta sexta-feira (30), o astro de Hollywood deu detalhes sobre os desafios durante a infância.

Conhecido por papéis como o do boxeador Rocky Balboa e do ex-militar Rambo, Stallone disse que o irmão Frank Júnior e ele sofriam abusos do pai e da mãe.

Os pais utilizavam escovas de cabelo para bater nos dois. Em um dos episódios, o pai tentou enforcar o ator. Por conta do trauma, ele afastou as memórias difíceis da infância.

Documentário sobre ator

A produção da Netflix, com 1h35 de duração, mostra a trajetória de Sylvester Stallone, evidenciando as glórias e as dificuldades da vida do ator. Ao longo da narrativa, detalhes para além do profissional são expostos ao público.