Fãs especulam que Robert Pattinson e Suki Waterhouse esperam primeiro filho; entenda

Fãs de Robert Pattinson e Suki Waterhouse acreditam que o casal estão à espera do seu primeiro filho. A especulação teve início após o DailyMail publicar fotos em que a atriz de "Daisy Jones & The Six" aparece com a barriga protuberante.

As fotos foram publicadas pelo portal na última quinta-feira (2) e o casal aparece com roupas esportivas enquanto caminham em Los Angeles.

Até o momento, Robert e Suki não fizeram nenhum anúncio oficial. Eles estão juntos há 5 anos e costumam ser discretos sobre o relacionamento.

Robert ficou conhecido por interpretar Edward Cullen na saga "Crepúsculo" e recentemente deu vida ao "Batman" nos cinemas. Já Suki, além de ser atriz, também é cantora e esteve no Brasil no Lollapalooza 2023.