Suspeito de vazar vídeo íntimo de Natália do BBB 22 nega crime e revela ameaças de morte

Um homem de 39 anos apontado como suspeito de vazar um vídeo íntimo de Natália Deodato, participante do BBB 22, negou o crime e revelou que está sendo ameaçado de morte. O vazamento ocorreu na semana passada.

O homem disse que chegou a receber ligações ameaçadoras contra a sua vida. As informações são do g1.

Em entrevista, a pessoa, que não terá o nome revelado, disse que foi surpreendido com a repercussão do caso. "Tomei conhecimento desse vídeo na semana passada, quando mais de 20 pessoas começaram a me mandar, e também chegou em um grupo", pontou.

"Não fui eu quem divulgou essas imagens, nem sabia que essa gravação existia. Também não sou eu quem estou com ela no vídeo", garantiu o homem.

A assessoria de Natália informou que a equipe jurídica acompanha o caso da sister. A Polícia Civil de Minas Gerais informou em nota que o suspeito será intimado para prestar depoimento nos próximos dias, no âmbito do inquérito instaurado após a denúncia.

Homem deixou residência com medo

Ainda em conversa com o g1, o mineiro contou que deixou sua residência em Belo Horizonte e está morando em outro lugar por medo: "Tenho receio por mim, pelo meu filho de nove anos e por toda minha família".

"Desde que esse vídeo começou a circular que não tenho mais sossego, a polícia veio na minha casa sábado e levou um notebook, um relógio, uma camisa e uma aparelhagem de pesquisa de audiência de TV que eu já tinha", revela.

O homem afirmou que está assustado com tudo e disse ainda que está sem trabalhar desde que a polêmica começou. Ele espera que a investigação comprove sua inocência.