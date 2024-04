Supercine hoje: veja qual filme a TV Globo exibe na madrugada deste domingo (21)

O "Supercine" da madrugada desta domingo (21) exibe o filme "A Noite do Jogo". A sessão da TV globo inicia a meia-noite do dia 21, após a exibição do "Altas Horas".

SINOPSE DA SESSÃO DE DOMINGO (14)

Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. Até que em determinado encontro, o irmão de Max, Brooks, decide organizar uma festa com os temas assassinato e mistério.

No entanto, Brooks é sequestrado de verdade, mas o grupo acredita que tudo faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.

CONFIRA O TRAILER DE 'A Noite do Jogo'

FICHA TÉCNICA DO FILME