Simone Mendes comenta fim da dupla com Simaria no Altas Horas

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, falou sobre o fim da dupla com a irmã, Simaria, durante participação em uma noite sertaneja do programa Altas Horas, no último sábado (15).

"Durante quanto tempo cantou com a sua irmã?", questionou o apresentador Serginho Groisman. "Ah, eu acredito que 30 anos", respondeu Simone. "Então, agora, tem que ter uma adaptação diferente, né?", indagou ele. "Agora não posso mais olhar pro lado. Não tem mais. Só pra cima agora. Pra Deus”, brincou a artista.

Na conversa, Simone explicou que o fato de ela e Simaria já interpretarem músicas separadas nos shows tornou mais fácil a separação, em comparação com duplas que separam apenas a primeira e a segunda voz: “A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo”.

As duas anunciaram o fim da parceria na música em agosto de 2022. Neste mesmo ano, Simone passou a seguir carreira solo, em meio a rumores de que as irmãs não estavam mais se dando tão bem nos bastidores das apresentações.

Já em dezembro de 2023, Simone revelou ao site Notícias da TV que se sentia insegura quanto ao seu futuro sem Simaria: "Não me sentia capaz de chegar tão longe e, na minha carreira solo, descobri que era capaz. Eu me surpreendi, e que coisa boa quando você descobre que você tem talento e consegue fazer um trabalho", disse.

No mesmo período da declaração, Simone se consagrava como a dona do maior hit do ano. "Erro Gostoso", que já acumula mais de 700 milhões de streams nas plataformas digitais ganhou o troféu de música do ano nos Melhores do Ano do Domingão com Huck.

A edição deste sábado do Altas Horas reuniu ainda Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti.