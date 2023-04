Silvia Abravanel ganha festa surpresa e é pedida em casamento

A apresentadora e diretora Silvia Abravanel, filha número 2 de Silvia Santos, ganhou uma festa surpresa para comemorar seus 52 anos, na terça-feira (18). Durante o evento, ela ainda foi pedida em casamento pelo cantor sertanejo Gustavo Moura, diante da família e amigos.

Silvia conheceu o cantor após escutar uma música do artista, por acaso, em junho de 2022. Ela resolveu então ir atrás do perfil dos músicos e se interessou por Gustavo.

“Eu ouvi uma música, gostei da música, curti. Fui lá, achei o cantor gatinho. Comecei a seguir, aí ele veio e me mandou mensagem. Aí a gente começou a conversar”, contou a apresentadora recentemente em um podcast.

“Ele falou: 'É você mesma?'. E eu respondi: 'Sou'. Aí ele falou 'então prova', e eu peguei e mandei foto comigo ao lado de cobras. Eu crio cobras”, explicou ela ao cantor.

QUEM É GUSTAVO MOURA

Gustavo é filho do cantor sertanejo Monetário, da dupla Monetário & Financeiro, que fez sucesso nos anos 90. Natural de São Paulo, ele seguiu os passos do pai e tem uma dupla com o irmão, Rafael.

A dupla Gustavo Moura & Rafael tem uma parceria com Marília Mendonça, na música “Vou levando a minha”, lançada em 2016.