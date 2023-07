Silva Abravanel deixa de seguir as irmãs nas redes sociais

A apresentadora Silvia Abravanel, segunda filha de Silvio Santos, deixou de seguir as outras cinco irmãs no Instagram. A série de "unfollows" foi percebida pelos usuários na tarde de sábado (22). No entanto, ainda não há informações se houve um desentendimento entre ela e as outras familiares: Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

Em entrevista ao Splash, no ano passado, Silvia já havia declarado que a família Abravanel tinha desentendimentos, e que não eram uma "família margarina".

Em 2015, Silvia afirmou que foi oprimida por Patrícia durante participação no Teleton. "Amada, ela me oprimiu. Pediu que eu ficasse quietinha. Mas passa. Obrigada pelo seu carinho", declarou para uma seguidora no Facebook.

No entanto, as irmãs apareceram juntas em pelo menos dois momentos neste ano. Conforme o Uol, Silvia completou 52 anos em abril e ganhou uma festa surpresa da filha, Amanda. Na celebração, ela ficou com as irmãs. Além disso, em junho, as irmãs celebraram os 60 anos do Programa Silvio Santos.

Apresentadora do SBT

Silvia Abravanel é apresentadora do Sábado Animado. Entre 2015 e 2022, apresentou o Bom Dia e Cia, programa que foi tirado da grade após 28 anos.

"Não me deram a chance de salvar o programa. Já chegaram com a decisão pronta... O fim do "Bom Dia" doeu muito. Não chorei na frente do meu pai, mas chorei muito no camarim, com as pessoas da minha equipe", disse Silvia, no ano passado, ao De Lado Com Fefito.