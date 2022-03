Série ‘The First Lady’ tem pôster divulgado e mostra Viola Davis como Michelle Obama

A série ‘The First Lady’, que contará a história da ex-primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama, teve o pôster oficial divulgado pela emissora Showtime nesta sexta-feira (18). A imagem mostra a transformação da atriz vencedora do Oscar Viola Davis (‘How To Get Away With Murder’) para o papel.

Esse, inclusive, não foi o único material da produção disponibilizado. A emissora também liberou o pôster que reúne as três protagonistas da história, incluindo a atriz Gillian Anderson ("Sex Education") como Eleanor Roosevelt e Michelle Pfeiffer ("Malévola: Dona do Mal") como Betty Ford.

Viola Davis as Michelle Obama for the upcoming Showtime drama ‘THE FIRST LADY.’ pic.twitter.com/SKhS42jW0u — Off Colour (@OffColourOrg) March 18, 2022

EUA sob a ótica das mulheres

A série, que terá a produção de Cathy Schulman, e estreia dia 17 de abril, surge com o objetivo de reformular a ideia sobre a liderança estadunidense, contando-a partindo da ótica das mulheres que viveram na Casa Branca.

A direção será da cineasta Susanne Bier, conhecida pela série’The Undoing’.

Enquanto isso, outros nomes completam o elenco de peso: Dakota Fanning ("The Great"), Clea DuVall ("Alguém Avisa?"), Charlie Plummer ("Quem é Você, Alasca?"), O-T Fagbenle, Lily Rabe, Kiefer Sutherland, Aaron Eckhart, Judy Greer, Jayme Lawson, Kristine Froseth e Lexi Underwood.