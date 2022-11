Série documental sobre Harry e Meghan Markle estreia em dezembro, diz site

De acordo com o site Page Six, a série documental sobre Harry, 38, e Meghan Markle, 41, estreia no dia 8 de dezembro na Netflix. A obra, que já foi chamada de “Chapters”, deve ter novo título, que ainda não foi divulgado.

Ainda segundo o veículo, inicialmente pensou-se que o lançamento seria adiado, devido à reação da nova temporada de “The Crown”, que aborda a realeza britânica, mas foi confirmado pela imprensa internacional que o documentário será lançado no próximo mês.

Conforme o Page Six, Harry e Meghan “demitiram” o antigo diretor do projeto, Garrett Bradley, devido a opiniões divergentes. Liz Garbus assumiu a direção do documentário.

“É bom poder confiar nossa história a alguém - uma diretora experiente cujo trabalho admiro há muito tempo - mesmo que isso signifique que pode não ser do jeito que teríamos contado”, disse Meghan à Variety sobre a nova diretora, em outubro.

"É interessante. Meu marido nunca trabalhou nesta indústria antes. Para mim, tendo trabalhado em Suits, é incrível estar perto de tanta energia criativa e ver como as pessoas trabalham juntas e compartilham seus próprios pontos de vista. Isso tem sido muito divertido", acrescentou.

A série está no centro de muita especulação desde que o duque e a duquesa de Sussex assinaram um contrato multimilionário com a Netflix e começaram a filmar, no ano passado.