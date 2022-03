Série de Wagner Moura com Elisabeth Moss, 'Shining Girls' ganha primeiro trailer; veja

Com estreia em 29 de abril na Apple TV, a série "Shining Girls", protagonizada por Elisabeth Moss e Wagner Moura, ganhou seu primeiro trailer nesta terça-feira (29). A produção acompanha a saga de Kirby Mazrachi (Moss), que tenta descobrir quem é o homem que a atacou anos atrás.

A protagonista encontra ligações entre um assassinato e sua agressão e se une ao repórter Dan Velazquez (Wagner Moura) para desvendar o mistério.

Veja o trailer de 'Shining Girls':

No elenco, estão ainda Jamie Bell, Phillipa Soo e Amy Brennan. A própria Elisabeth, vencedora do Emmy e do Globo de Ouro por seu papel em "The Handmaid's Tale", é uma das produtoras executivas.

"Parceria para a vida"

Em entrevista à Revista 29 Horas em novembro passado, Wagner Moura celebrou a parceria com Moss e disse que "foi muito feliz fazendo essa série".

"Elizabeth Moss virou uma parceira para o resto da vida. Eu tenho muito prazer em encontrar essas parcerias no cinema. Ela é uma atriz espetacular e se tornou uma amiga muito próxima", comenta.

A série começou a ser filmada em maio de 2021 e findou sua produção em outubro do mesmo ano.