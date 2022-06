Série de Percy Jackson tem novo elenco anunciado; filmagens já começaram

A série “Percy Jackson” da Disney+ começou a ser filmada nesta quinta-feira (2), segundo o portal POPline. Além disso, outros cinco nomes do elenco foram divulgados ao público para ingressar na adaptação do livro “Percy Jackson e os Olimpianos”, de Rick Riordan.

Os nomes dos protagonistas já haviam sido divulgados: Walker Scobbell será Percy Jackson; Leah Sava Jeffries interpretará Annabeth Chase, e o ator Aryan Simhadri dará vida a Grover Underwood.

Legenda: Disney+ divulga os intérpretes de Annabeth e Grover em Percy Jackson Foto: Reprodução Twitter

Veja novos atores confirmados na série:

Virginia Kull como Sally Jackson

Virginia Kull será a mãe protetora de Percy. Nos livros, Sally Jackson viveu um romance com o deus grego Poseidon, mas buscou esconder do filho o seu lado "meio-sangue".

A atriz estadunidense Virginia é conhecida por sua participação em séries como “Big Little Lies”, “The Looming Tower” e “NOS4A2”.

Legenda: Atriz também participou de várias produções da Broadway Foto: Zach Dilgard/AMC

Glynn Turman como Quíron

Quíron é o diretor de atividades do Acampamento Meio-Sangue e será representado pelo ator estadunidense Glynn Turman.

Legenda: Glynn já venceu um Emmy pela série “In Treatment” Foto: Reprodução

O profissional já foi vencedor na categoria de "Melhor Ator Convidado em Série Dramática" do Prêmio Emmy devido à sua participação na série “In Treatment”. Além disso, trabalhou em “How To Get Away With Murder” e no filme "A voz suprema do Blues".

Jason Mantzoukas será Dionísio/Sr. D

Dionísio é um deus grego e chefe do Acampamento Meio-Sangue. Na série, será interpretado por Jason Mantzoukas, que fez “Brooklyn Nine-Nine” e “The Good Place”. No currículo, o ator ainda carrega a participação no filme “O Ditador”.

Legenda: Além de ator, Jason Mantzoukas também é comediante, escritor e podcaster estadunidense Foto: Reprodução/Instagram

Megan Mullally será Alecto (Sra Dodds)

A atriz Megan Mullally fará a professora de matemática de Percy. Na carreira, ela já conquistou duas premiações do Emmy devido ao seu papel na série “Will & Grace”.

Legenda: Megan conquistou dois Emmys durante seu tempo atuando na série “Will & Grace” Foto: Divulgação/Will & Grace

Timm Sharp será Gabe Ugliano

Timm Sharp será o padrasto preguiçoso de Percy, Gabe Ugliano. O ator tem uma carreira mais desconhecida, porém, chegou a participar de produções da Fox, como a série televisiva "Undeclared" (2001-2003).

Legenda: Timm fará o padastro de Percy Foto: Divulgação/Greg Lewis/Hulu