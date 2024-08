Scooby relembra namoro com mulher que gostava de convidar outras pessoas para a relação

O surfista Pedro Scooby participou do programa “Surubaum”, apresentador por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e relembrou o namoro com uma mulher que gostava de convidar outras pessoas para a relação. Conforme o Extra, essa namorada era Anitta.

“Eu já namorei uma menina que gostava de meninas e meninos. Então ela gostava de convidar as meninas e eu aceitava, gostava também”, disse ele.

Em 2019, quando namorava Scooby, Anitta viveu um affair com a bailarina Ohana Lefundes. As duas chegaram a ser flagradas aos beijos em uma boate do Rio de Janeiro.

“A gente se curte há anos. Ela está no meu balé há uns três anos e quando rola, rola. A gente não é presa a nada”, disse Anitta sobre Ohana, em entrevista ao TV Fama, em outubro de 2019.