SBT promove sorteio de viagem a Israel em meio à guerra; emissora se pronuncia

O SBT foi alvo de críticas ao divulgar no último domingo (15), um sorteio de viagem a Israel em meio à guerra. Após a repercussão, a emissora suspendeu a promoção.

A ação, promovida pelo empresário Sidney Oliveira, incluía seis viagens para “Terra Santa e Fátima" com acompanhante, marcadas para acontecer nos dias 3 a 14 de maio de 2024. As cidades de Tel Aviv, Haifa, Nazaré, Belém e Jerusalém estavam dentro do roteiro.

O comercial foi apresentado por Andréa Nóbrega e Patrícia Abravanel durante o Programa Silvio Santos.

De acordo com o SBT, o merchandising foi gravado antes do início da guerra. Após acordar com o cliente, a emissora optou por tirar a ação do ar.