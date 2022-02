Saiba quem são os alvos de Jade Picon no BBB 22 ao terceiro paredão

A nova líder da semana, a influenciadora digital Jade Picon, revelou quem são os alvos dela ao terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. Na madrugada de sexta-feira (4), em conversa com Laís e Bárbara na parte de fora do quarto do líder, ela citou dois nomes em análise: Jessilane e Lucas.

"O Lucas é uma opção e a Jessi, mas é complicado bater na mesma tecla", declarou Jade Picon.

"Também não gosto", ressaltou Laís. "Ainda mais uma pessoa com uma história dessa. Tenho certeza que a pessoa que vou pôr é pipoca porque me dou bem com os camarotes", finaliza a influenciadora.

A influenciadora digital argumentou que outros brothers se sentem alvo da casa. "O Arthur está falando que acha que vai pela casa, mas acho que quem pode ir pela casa também é a Maria. É pelo queridômetro", comentou.

Veja a programação desta semana no BBB 22

Sábado (05/02)

Prova do Anjo

O primeiro eliminado da prova vai para o Monstro.

O anjo tem a chance de ganhar voto com peso dois

Superanjo: autoimune e imuniza alguém

Domingo (06/02)

Paredão Triplo

Emparedado pela consequência da Prova do Líder

Anjo imuniza um

Líder indica um

Dois vão pela voto da casa

(Ordem de votação é por sorteio: oito primeiros votam aberto para indicar um ao paredão e os últimos nove votam no confessionário para decidir mais um)

Bate-Volta

Todos participam menos o indicado direto do líder