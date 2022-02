Naiara Azevedo chora no BBB 22 após ser confirmada no paredão

Em uma dinâmica de sorte e azar, a cantora Naiara Azevedo não se saiu bem e acabou sendo levada ao terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. Nesta quinta-feira (3), ele chorou após receber uma consequência ao término da prova do líder.

Naiara decretou o próprio destino após Jade selecionar quatro pessoas para receber consequências. A sertaneja, ao lado de Natália, Lucas e Jessilane, teve de escolher um de quatro pergaminhos com as consequências.

Após abrir o pergaminho com a ida ao paredão, Naiara se sentou distante dos brothers, chorou, e Tiago Abravanel se aproximou. "Quer ficar sozinha, amor?", ele perguntou. A cantora respondeu que sim.

Em seguida, Douglas Silva e Linn da Quebrada se aproximaram. O ator tentou consolar a sister e a abraçou: "Força, sei que é difícil", diz o ator.

Naiara cogita colocar Jade Picon no Castigo do Monstro

Em conversa sobre o jogo, Naiara afirmou para Tiago e Douglas que não irá pensar duas vezes em pôr Jade Picon no castigo do monstro caso vença a prova do anjo.

"Você pode dar o Monstro para o Líder? Será?", questiona Naiara Azevedo. "Pode! Acho que a condição de estar no paredão não elimina a chance de jogar a prova do anjo. Acho que não", declarou Tiago Abravanel.

O ator e apresentador, então, especula a possibilidade de a cantora colocar a nova líder da semana no castigo do monstro. "Nossa, nem quero pensar nisso. Não estou dando ideia de nada até porque ela é minha amiga. Se ela puder jogar o anjo, e o anjo não for autoimune, ela poderia arriscar e jogar o líder direto no Monstro", comenta.

Veja a programação do fim de semana no BBB 22

Sábado (5/2)

Prova do Anjo

O primeiro eliminado da prova vai para o Monstro.

O anjo tem a chance de ganhar voto com peso dois

Superanjo: autoimune e imuniza alguém

Domingo (6/2)

Paredão Triplo

Emparedado pela consequência da Prova do Líder

Anjo imuniza um

Líder indica um

Dois vão pela voto da casa

(Ordem de votação é por sorteio: oito primeiros votam aberto para indicar um ao paredão e os últimos nove votam no confessionário para decidir mais um)

Bate-Volta

Todos participam menos o indicado direto do líder