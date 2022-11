Saiba quem é Wadih Vilela, apontado como namorado de Reynaldo Gianecchini

O ator Reynaldo Gianecchini, 49 anos, voltou a ser foco dos internautas após especulações de que ele estaria vivendo um affair com o médico Wadih Vilela. Conforme o portal POPLine, as teorias iniciaram depois de ambos postarem uma foto no mesmo quarto de hotel.

O estabelecimento foi localizado em Curitiba, no Paraná. Além das semelhanças no ângulo da foto, internautas apontaram que o espaço possui os mesmos detalhes, como garrafas de água, um fio de carregador e sapatos organizados nos mesmos lugares.

Legenda: Internautas comparam fotos entre Reynaldo e Wadih Foto: Reprodução

Saiba quem é Wadih Vilela

Vilela é medico especializado em emergência e trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com 34 anos, também atua como modelo.

Em 2022, participou do concurso Mister Nacional representando o Mato Grosso do Sul. O modelo tem mais de 40 mil seguidores, com publicações sobre trabalho e estilo de vida.

Desabafo sobre sexualidade

Em setembro, Gianecchini falou abertamente sobre sexualidade durante entrevista ao "Flow Podcast". O ator, que já foi casado com a jornalista Marília Gabriela, disse que foi corajoso em "sair de uma gaveta".

"Você tem que olhar sua sexualidade com uma lupa. As pessoas tratam isso como um 'oba, oba', na brincadeira, como 'Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?'... E não é isso. Existem muitas nuances e pouca gente fluida na sua sexualidade. Acho que a gente é um país de pessoas reprimidas".

Reynaldo Gianecchini Ator "A minha, eu precisei fazer esse exercício. A vida foi me levando, e acho que eu fui corajoso de sair de uma gaveta... Eu acho interessante quebrar esse castelinho. Porque o seu ser está querendo se expressar fora do que todo mundo espera de você, fora dessas convenções sociais".

Em seguida, o apresentador do podcast comenta que o que mais aparece ao fazer uma busca sobre o ator no Google são perguntas sobre sua orientação sexual.

"Eu não me importo de falar sobre sexualidade, mas, na verdade, não há mais o que falar. Já falei milhões de vezes... Mas se precisar falar mais vezes, eu bato na mesma tecla, que é isso: um exercício de todo mundo olhar para si. Parar de olhar para o dos outros. Eu não acredito muito nessas gavetas que foram convencionadas. Acredito que cada um tem a sua sexualidade, que pode ser diferente", explicou.