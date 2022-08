Reynaldo Gianecchini faz rejuvenescimento facial e compartilha resultado nas redes sociais

O ator Reynaldo Gianecchini, de 49 anos, fez um procedimento de rejuvenescimento facial no último dia 19 e compartilhou o resultado no perfil do Instagram. Nessa quinta (25), ele publicou também uma imagem com o novo corte de cabelo.

"Eu gosto mesmo é de mudar!", escreveu na legenda da imagem na rede social. Sem a barba, o ator realçou alguns dos detalhes do próprio rosto.

Rejuvenescimento facial

Logo após divulgar o novo corte, o artista resolveu mostrar os novos procedimentos. "Com o protocolo de rejuvenescimento facial conseguimos suavizar as linhas de expressão, sem deixar sua fisionomia artificial. Para isso, utilizamos a associação das mais modernas técnicas e melhores ativos existentes no mercado da estética avançada", explicou Isabela Viegas, da clínica onde o ator realizou os tratamentos.

A técnica, chamada de rejuvenescimento facial, consiste na reposição de colágeno da pele, também utilizando o botox para o preenchimento das linhas de expressão.

O trabalho mais recente de Gianecchini foi como protagonista na série 'Bom Dia, Verônica', da Netflix. Na produção, ele interpreta o vilão Mathias, um líder religioso que comete crimes no ambiente familiar.