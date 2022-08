Keanu Reeves aparece em casamento após ser convidado por noivo em bar de hotel no Reino Unido

O ator Keanu Reeves, 57, marcou presença no casamento de desconhecidos, na segunda-feira (22), no hotel Fawsley Hall, no Reino Unido. As informações são do Daily Mail.

O astro de "Matrix" estava hospedado no mesmo local do casório e decidiu dar uma olhadinha na festa de Nikki e James Roadnight. Conforme o portal britânico, o noivo encontrou o ator no bar e contou sobre o casamento.

"Ele foi muito amigável e disse que passaria na festa mais tarde. Não sabíamos se ele iria ou não, mas foi legal que meu marido tenha falado com ele!", declarou Nikki ao Newswire.

Ator invadiu mais de um casamento

Não é a primeira vez que o ator entra como "penetra" em um casamento, segundo informações do portal Independent. Em 2018, o Keanu Reeves fotografou um casal que tinha acabado de se casar em Nova York.

A foto foi compartilhada pela fabricante de kilt do noivo, que publicou nas redes sociais: 'Melhor #Foto de casamento de todos os tempos! Moray e Maura recentemente se casaram, sendo surpreendidos por um sujeito bastante desalinhado que passava [Keanu Reeves]".