Saiba quem é Maria Clara Senra, a nova namorada de Hugo Moura

O ex-marido de Deborah Secco, Hugo Moura, se declarou à nova namorada, Maria Clara Senra, nessa quarta-feira (11), nas redes sociais. Apesar de não ser tão conhecida na mídia nacional, ela é jornalista.

Maria Clara é contratada do Canal Brasil há quase 12 anos. Ela se formou em Jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é pós-graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Na empresa, ela trabalha como editora e repórter de cinema, cobrindo festivais, pré-estreias, bastidores e participando de transmissões ao vivo de grandes eventos de cinema.

Maria Clara também já atuou como diretora, do curta-metragem “Gericinó - Do Lado de Fora”. O projeto retrata amigos e familiares que visitam seus entes presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio.

Nas redes sociais, é seguida por famosos, incluindo a própria Deborah. Maria Flor, filha do diretor, já conheceu a madrasta.

Deborah e Hugo anunciaram a separação em abril deste ano, mas o fim do relacionamento já havia acontecido há alguns meses.