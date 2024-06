Saiba qual o ritmo da Dança dos Famosos deste domingo (2)

Para animar a pista da Dança dos Famosos, o ritmo escolhido para este domingo (2) foi a salsa. A informação foi divulgada pelo perfil oficial do Domingão com Huck no Instagram, na quinta-feira (30).

Nesta semana, cinco duplas dançam e duas serão eliminadas.

Dentre os famosos que irão competir, estão: Juliano Floss, Lexa, Enrique Diaz, Lucy Alves e Samuel de Assis.

QUE HORAS COMEÇA A DANÇA DOS FAMOSOS HOJE, DOMINGO (2)?

A Dança dos Famosos é um quadro de competição que ocorre no programa Domingão com Huck. A atração vai ao ar a partir de 14h20, na TV Globo, e logo após o futebol, às 18h10.