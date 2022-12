Saiba onde famosos passarão o Natal neste ano; veja fotos

Data em que muitas famílias se reúnem, o Natal também pode ser um evento celebrado de forma diferente, seja com amigos ou em outras partes do mundo. Alguns famosos brasileiros, por exemplo, já viajaram para comemorar neste sábado (24) e domingo (25).

A cantora Anitta, por exemplo, escolheu a Flórida, nos Estados Unidos, como o local perfeito para aproveitar o clima natalino. Na cidade de Kissimme, onde tem ficado, ela divulgou fotos em parques ao lado de amigos como o influenciador David Brazil e a cantora Lexa.

Foto: reprodução/Instagram

Enquanto isso, a modelo Gisele Bündchen, deixou os EUA por um momento para vir ao Brasil, mais precisamente para Gramado, no Rio Grande do Sul, aproveitar a data com a família. Segundo o dono de uma rede de hoteis, ela teria reservado toda uma sede para abrigar os familiares na data.

Após passar uma temporada em Doha, no Qatar, por conta da Copa do Mundo, o narrador Galvão Bueno viajou até as Maldivas com a esposa, Desirée, para aproveitar o Natal. Por lá, os dois já publicaram diversos vídeos aproveitando o Oceano Índico.

Foto: reprodução/Instagram

Assim como Anitta, a modelo Alessandra Ambrósio escolheu os Estados Unidos para passar o Natal com a família. Tanto ela como os parentes estão passando o fim de ano na neve, em Montage Deer Valley.

Em casa

A cantora e ex-BBB Juliette aproveitou a data para retornar ao estado de origem, a Paraíba. Em uma série de stories, a artista disse que está ansiosa para comemorar a data e mostrou alguns dos presentes separados por ela para os entes queridos.

Legenda: Virgínia postou foto de Maria Alice em Goiânia Foto: reprodução/Instagram

A influenciadora Virgínia e o cantor Zé Felipe, que haviam feito viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, voltaram a Goiânia para a companhia da famíla, com quem passarão a noite de Natal.