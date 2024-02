Sabrina Sato mostra fantasia inspirada em corrente sanguínea para desfile na Vila Isabel

Sabrina Sato usou as redes sociais para criar expectativa sobre o desfile da escola de samba Vila Isabel, no Carnaval do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (13), mostrando parte da própria fantasia. O look tinha inspiração na corrente sanguínea e foi cravejado de pedras vermelhas, cheio de brilho e detalhes.

A Vila Isabel esteve entre as escolas que se apresentaram no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial com o samba-enredo de Martinho da Vila, “Gbala, Viagem ao Templo da Criação”.

Veja a fantasia:

“Pisar na Sapucaí é sagrado. Quero agradecer muito às pessoas que já passaram por aqui, toda essa energia que é única. Estou muito emocionada", disse a apresentadora.

Sobre a fantasia, ela se mostrou impressionada com a vibração da peça, assinada por Henry Filho com styling de Pedro Sales.

“Sou a Corrente Sanguínea que alimenta o nosso corpo e faz pulsar o coração! Vamos tomar a avenida, como o sangue toma as veias! Gbalá é resgatar, salvar. E a criança, esperança de Oxalá Gbalá, resgatar, salvar. A criança é esperança de Oxalá, vamos sonhar”, completou Sabrina.

Enredo reinventado

No enredo, a escola de samba vai falar sobre a criação dos homens e a relação da nossa espécie com a natureza, com um enredo reeditado de 1993.

Além disso, a letra fala sobre a importância das crianças para um mundo melhor, trazendo também uma história ancestral retratada por meio de religiões de matriz africana.